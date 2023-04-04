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Треповой предъявлено обвинение в совершении теракта в Санкт-Петербурге

04 апреля 2023 14:26
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СК Российской Федерации предъявил обвинение Дарьи Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, десятки человек получили ранения.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, во вторник, 4 апреля, девушке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК, части 4 статьи 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

За совершение террористического акта Треповой может грозить пожизненное заключение.

Как сообщалось, взрыв случился в центре Санкт-Петербурга в одном из заведений общепита в воскресенье, 2 апреля. В этот момент проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сработало взрывное устройство, которое находилось в переданной Треповой ему статуэтке. Блогер скончался на месте. В результате террористического акта пострадали сорок человек.

# ЧП # происшествия # Владлен Татарский

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