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В Минске пьяный водитель скрывался от ГАИ и столкнулся с тремя авто

05 ноября 2019 07:19
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Новости Беларуси. В Минске водитель скрывался от ГАИ и совершил ДТП.  

По информации МВД, авария произошла вечером четвертого ноября. Volkswagen виляя ехал по проспекту Пушкина.  

Инспекторы дали водителю сигнал об остановке – включили проблесковые маячки и громкоговорящее устройство. Требования были проигнорированы.  

В Минске пьяный водитель скрывался от ГАИ и столкнулся с тремя авто-1

Фото: МВД

Во время движения мужчина неоднократно выезжал на встречную полосу. В итоге он не справился с управлением и столкнулся с Peugeot, Audi и Nissan.  

Водителя задержали. Медосвидетельствование выявило у него 1,92 промилле алкоголя.  

Проводится проверка.  

На прошлой неделе в Добруше сотрудники ГАИ останавливали пьяного водителя со стрельбой – здесь подробнее.  

# Милицейская погоня # происшествия

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