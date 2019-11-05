В Минске пьяный водитель скрывался от ГАИ и столкнулся с тремя авто

Новости Беларуси. В Минске водитель скрывался от ГАИ и совершил ДТП.
По информации МВД, авария произошла вечером четвертого ноября. Volkswagen виляя ехал по проспекту Пушкина.
Инспекторы дали водителю сигнал об остановке – включили проблесковые маячки и громкоговорящее устройство. Требования были проигнорированы.
Во время движения мужчина неоднократно выезжал на встречную полосу. В итоге он не справился с управлением и столкнулся с Peugeot, Audi и Nissan.
Водителя задержали. Медосвидетельствование выявило у него 1,92 промилле алкоголя.
Проводится проверка.
На прошлой неделе в Добруше сотрудники ГАИ останавливали пьяного водителя со стрельбой – здесь подробнее.