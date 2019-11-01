В Добруше сотрудники ГАИ останавливали пьяного водителя со стрельбой

Водитель опасной манерой езды создавал многочисленные аварийные ситуации, но вскоре сотрудники ГАИ смогли его блокировать. Правоохранители потребовали водителя покинуть транспортное средство, но он поехал дальше, чуть не сбив инспектора.

По информации МВД, происшествие случилось днем 31 октября. Сотрудники ГАИ подали сигнал водителю автомобиля Ford – была включена звуковая и световая сигнализация.

Новости Беларуси. В Добруше пьяного водителя останавливали со стрельбой сотрудники ГАИ.

Чтобы остановить авто, было использовано табельное оружие. Выстрелами повредили колесо.

Видео с места происшествия смотрите здесь.

После остановки автомобиля водитель отказался выходить и заблокировал двери. Инспекторы разбили стекло задней двери и задержали мужчину.

На место приехала следственно-оперативная группа. Предварительно, причиной поведения 57-летнего водителя стало то, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. В выдыхаемом воздухе было 1,6 промилле спирта.

Действиям водителя будет дана правовая оценка. О результатах разбирательства будет сообщено дополнительно. Автомобиль доставлен на территорию Добрушского РОВД.