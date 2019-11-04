В Витебской области за один вечер машины сбили трёх пешеходов
Новости Беларуси. Вечером 4 ноября сразу три ДТП с участием пешеходов случились в Витебской области. Один человек погиб.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, около шести вечера в Новополоцке 51-летний водитель Volkswagen Рassat сбил 57-летнего пешехода на улице Калинина. Мужчина шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Примерно в семь вечера в городском посёлке Ветрино Полоцкого района 28-летний водитель Audi наехал на 39-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Около шести вечера в Витебске 22-летний водитель Аudi не пропустил на переходе по улице Короткевича 50-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
По фактам происшествий ведутся проверки, выясняются все обстоятельства случившегося.
Днём ранее в Гродненском районе Renault насмерть сбил водителя фуры.
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