В Витебской области за один вечер машины сбили трёх пешеходов

Новости Беларуси. Вечером 4 ноября сразу три ДТП с участием пешеходов случились в Витебской области. Один человек погиб. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, около шести вечера в Новополоцке 51-летний водитель Volkswagen Рassat сбил 57-летнего пешехода на улице Калинина. Мужчина шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Примерно в семь вечера в городском посёлке Ветрино Полоцкого района 28-летний водитель Audi наехал на 39-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Около шести вечера в Витебске 22-летний водитель Аudi не пропустил на переходе по улице Короткевича 50-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома