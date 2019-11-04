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В Витебской области за один вечер машины сбили трёх пешеходов

04 ноября 2019 18:28
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Новости Беларуси. Вечером 4 ноября сразу три ДТП с участием пешеходов случились в Витебской области. Один человек погиб. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, около шести вечера в Новополоцке 51-летний водитель Volkswagen Рassat сбил 57-летнего пешехода на улице Калинина. Мужчина шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован. 

В Витебской области за один вечер машины сбили трёх пешеходов-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

Примерно в семь вечера в городском посёлке Ветрино Полоцкого района 28-летний водитель Audi наехал на 39-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте. 

В Витебской области за один вечер машины сбили трёх пешеходов-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

Около шести вечера в Витебске 22-летний водитель Аudi не пропустил на переходе по улице Короткевича 50-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы. 

В Витебской области за один вечер машины сбили трёх пешеходов-7

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

По фактам происшествий ведутся проверки, выясняются все обстоятельства случившегося. 

Днём ранее в Гродненском районе Renault насмерть сбил водителя фуры. 

Мужчина стоял в очереди для пересечения границы – подробнее здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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