В Витебске на 63-летнего рабочего обрушилась металлическая конструкция
Новости Беларуси. Днём 4 ноября в Витебске на территории одного из предприятий был смертельно травмирован рабочий.
Как сообщает Следственный комитет, 63-летний мужчина выполнял работы по срезке металлической конструкции. В какой-то момент она обрушилась. Рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.
Фото: Следственный комитет
Место происшествия осмотрено. Опрашиваются сотрудники предприятия, изымается нужная документация. Назначено проведение судмедэкспертизы. Выясняются все детали случившегося.
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