В Витебске на 63-летнего рабочего обрушилась металлическая конструкция

Новости Беларуси. Днём 4 ноября в Витебске на территории одного из предприятий был смертельно травмирован рабочий.

Как сообщает Следственный комитет, 63-летний мужчина выполнял работы по срезке металлической конструкции. В какой-то момент она обрушилась. Рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.