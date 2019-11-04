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В Витебске на 63-летнего рабочего обрушилась металлическая конструкция

04 ноября 2019 14:42
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Новости Беларуси. Днём 4 ноября в Витебске на территории одного из предприятий был смертельно травмирован рабочий. 

Как сообщает Следственный комитет, 63-летний мужчина выполнял работы по срезке металлической конструкции. В какой-то момент она обрушилась. Рабочий получил несовместимые с жизнью травмы. 

В Витебске на 63-летнего рабочего обрушилась металлическая конструкция-1

Фото: Следственный комитет 

Место происшествия осмотрено. Опрашиваются сотрудники предприятия, изымается нужная документация. Назначено проведение судмедэкспертизы. Выясняются все детали случившегося. 

Месяцем ранее в Минске на стройке погиб рабочий.

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# Гибель рабочего # происшествия

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