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В Мостовском районе дядя угощал племянника марихуаной, чтобы отбить у него тягу к наркотикам

04 ноября 2019 18:00
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Новости Беларуси. Житель Мостовского района долгое время выращивал у себя на даче коноплю и угощал «травой» племянника. 

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, сначала правоохранители заинтересовались 25-летними молодыми людьми. Когда ребята были задержаны, удалось выяснить, откуда они взяли наркотик. 

Марихуану выращивал дядя одного из задержанных. Мужчина возделывал наркосодержащие растения на даче. Также у него дома были обнаружены три куста растений, которые находились на сушке, и баночки с измельчённой марихуаной. В числе прочего у гражданина были удобрения и приспособления для курения. 

Мужчина сказал, что наркотик давал племяннику, чтобы отбить у него желание употреблять более опасные вещества. 

Возбуждены уголовные дела. В отношении молодых людей – по части 1 статьи 328 УК РБ, в отношении дяди одного из них – по части 2 статьи 328 УК РБ. 

Ранее фигуранты судимы не были. Молодые люди не работают, мужчина трудится в одном из местных колхозов. 

Месяцем ранее мы сообщали, что в Гродно кружок робототехники пользовался популярностью. 

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# Наркотики # происшествия

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