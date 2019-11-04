В Мостовском районе дядя угощал племянника марихуаной, чтобы отбить у него тягу к наркотикам

Новости Беларуси. Житель Мостовского района долгое время выращивал у себя на даче коноплю и угощал «травой» племянника.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, сначала правоохранители заинтересовались 25-летними молодыми людьми. Когда ребята были задержаны, удалось выяснить, откуда они взяли наркотик.

Марихуану выращивал дядя одного из задержанных. Мужчина возделывал наркосодержащие растения на даче. Также у него дома были обнаружены три куста растений, которые находились на сушке, и баночки с измельчённой марихуаной. В числе прочего у гражданина были удобрения и приспособления для курения.

Мужчина сказал, что наркотик давал племяннику, чтобы отбить у него желание употреблять более опасные вещества.

Возбуждены уголовные дела. В отношении молодых людей – по части 1 статьи 328 УК РБ, в отношении дяди одного из них – по части 2 статьи 328 УК РБ.

Ранее фигуранты судимы не были. Молодые люди не работают, мужчина трудится в одном из местных колхозов.

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