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В Червенском районе женщина подозревается в убийстве сожителя

18 ноября 2019 13:39
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Новости Беларуси. 18 ноября в одном из домов деревни Кулики Червенского района медики констатировали смерть 43-летнего мужчины. 

Как сообщает УСК по Минской области, на теле погибшего были следы криминальной смерти. К месту происшествия были направлены милиционеры и эксперт ГКСЭ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Были проведены неотложные следственные действия и установлена подозреваемая. Ею оказалась 42-летняя хозяйка дома, она задержана. Известно, что женщина проживала вместе с потерпевшим, у них есть двухлетний ребёнок. 

В Червенском районе женщина подозревается в убийстве сожителя-1

Фото: УСК по Минской области 

Предварительно, фигурантка была пьяна и у неё возник конфликт с сожителем на почве неприязненных отношений. Женщина нанесла потерпевшему колото-резаное ранение. В выдыхаемом воздухе подозреваемой зафиксировано 1,8 промилле. 

Ребёнок передан специалистам в детское отделение учреждения здравоохранения. Ранее семья была признана находящейся в социально опасном положении. 

Выясняются причины и условия, способствовавшие преступлению. Назначено проведение экспертиз. 

На неделе в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с множественными ранениями ножом.

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# Убийство # происшествия

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