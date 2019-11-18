В Червенском районе женщина подозревается в убийстве сожителя

Новости Беларуси. 18 ноября в одном из домов деревни Кулики Червенского района медики констатировали смерть 43-летнего мужчины.

Как сообщает УСК по Минской области, на теле погибшего были следы криминальной смерти. К месту происшествия были направлены милиционеры и эксперт ГКСЭ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Были проведены неотложные следственные действия и установлена подозреваемая. Ею оказалась 42-летняя хозяйка дома, она задержана. Известно, что женщина проживала вместе с потерпевшим, у них есть двухлетний ребёнок.