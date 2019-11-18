В Червенском районе женщина подозревается в убийстве сожителя

Новости Беларуси. 18 ноября в одном из домов деревни Кулики Червенского района медики констатировали смерть 43-летнего мужчины.
Как сообщает УСК по Минской области, на теле погибшего были следы криминальной смерти. К месту происшествия были направлены милиционеры и эксперт ГКСЭ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Были проведены неотложные следственные действия и установлена подозреваемая. Ею оказалась 42-летняя хозяйка дома, она задержана. Известно, что женщина проживала вместе с потерпевшим, у них есть двухлетний ребёнок.
Фото: УСК по Минской области
Предварительно, фигурантка была пьяна и у неё возник конфликт с сожителем на почве неприязненных отношений. Женщина нанесла потерпевшему колото-резаное ранение. В выдыхаемом воздухе подозреваемой зафиксировано 1,8 промилле.
Ребёнок передан специалистам в детское отделение учреждения здравоохранения. Ранее семья была признана находящейся в социально опасном положении.
Выясняются причины и условия, способствовавшие преступлению. Назначено проведение экспертиз.
На неделе в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с множественными ранениями ножом.
В убийстве подозревалась супруга потерпевшего – здесь подробности.