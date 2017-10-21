«Вчера сосед жестоко избил собаку и выбросил с 5 этажа»: очевидец о шокирующем случае в Минске

Новости Беларуси. Утром 21 октября на странице певицы Ольги Барабанщиковой в Instagram появился скриншот сообщения. Писала девушка, которая стала свидетельницей чудовищного происшествия. «Вчера сосед жестоко избил собаку и выбросил с 5 этажа. Помогите дать делу огласку», – рассказывает она.

Ольга Барабанщикова:

Девушка прислала мне маленькое видео и я сделала скриншот его лица. Он кричал, что его мама большая шишка. Неужели ему сойдёт это с рук?! Когда у человека столько агрессии внутри, он опасен не только для беззащитных животных, но и для всего общества! Пишу и плачу.

Все произошло в доме на улице Есенина. 29-летний мужчина пришел к подруге, вывел ее собаку на лестничную площадку и стал избивать. Молодой человек был пьян. Как скулила собака, слышали соседи. Они попытались остановить агрессора (здесь подробнее).

Несколько минут – и пса, который падает с общего балкона, расположенного на пятом этаже, видит женщина, сидящая на лавочке возле подъезда.



Собака скончалась на месте.



Мужчина задержан. Известно, что он ранее был судим за грабеж.