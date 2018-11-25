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В Минске пьяный 20-летний водитель повредил девять авто

25 ноября 2018 18:12
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Новости Беларуси. В Минске пьяный водитель повредил девять автомобилей.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась ночью 25 ноября. 20-летний водитель каршерингового автомобиля Volkswagen повредил три припаркованных транспортных средства во дворе дома по проспекту Газеты «Правда». Водитель скрылся с места аварии и не сообщил о произошедшем правоохранителям.

В Минске пьяный 20-летний водитель повредил девять авто-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Экипаж ГАИ прибыл на место происшествия. Похожий серебристый автомобиль был обнаружен на проезжей части. Когда сотрудники ГАИ приблизились к автомобилю, водитель объехал патрульную машину по тротуару, проигнорировал требования об остановке и продолжил движение.

На улице Космонавтов автомобиль повредил ещё шесть транспортных средств. После чего водитель бросил машину и попытался скрыться. Молодого человека задержали.

Он находился в нетрезвом состоянии. Согласно результатам медицинского освидетельствования – 1,78 промилле алкоголя.

Проводится проверка.

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# Авария в Минске # происшествия

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