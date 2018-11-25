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Под Шарковщиной мужчина вёз тушу бобра и 52 карпа

25 ноября 2018 13:36
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Новости Беларуси. Под Шарковщиной мужчина перевозил тушу бобра и 52 карпа.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, утром 24 ноября сотрудники ГАИ остановили автомобиль SEAT. Им управлял 35-летний местный житель.

В салоне на заднем сидении, а также на заднем левом коврике были обнаружены 52 особи карпа. Их масса составляла около 30 килограммов.

В багажнике также была обнаружена туша бобра.

Охотником водитель автомобиля не является. По словам мужчины, бобер был изъят из капкана, который был расположен у водоема рыбхоза, а рыба была выловлена сачком из каналов пруда.

Добычу мужчина планировал использовать для личных нужд.

На место инцидента была вызвана Браславская межрайонная инспекция природоохранного и растительного мира.

Проводится проверка легальности приобретения перевозимого груза.

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# Рыбалка # происшествия

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