В Минске против недобросовестного застройщика возбудили уголовное дело

Новости Беларуси. Нецелевое использование средств, злоупотребление властью и служебными полномочиями: госконтроль инициировал возбуждение уголовного дела против недобросовестного застройщика. Четыре года назад предприятию выделили землю для возведения крупного торгово-развлекательного и спортивного центра в микрорайоне Каменная горка. Однако застройщик не выполнил своих обязательств, использовав средства дольщиков не по назначению. В почти детективной истории разбиралась Екатерина Жилянина.

Многоквартирный дом. «Каменная горка». Отпраздновать новоселье жильцы должны были еще в 2013-м. Но вместо 18-ти этажей к тому времени дольщики увидели всего 9. У застройщика средств нет. Люди вложили деньги, но остались без жилья. Дом оказался в числе долгостроев. Государству пришлось вмешаться.

Роман Русаков, жилец дома:

В 2013 году состояние было близко к панике, потому что деньги были заплачены за строительство квартиры, а дом так и не постороен. Насколько известно мне, тресту был выделен под государственные гарантии большой кредит. И трест за счет этого кредита производил достройку дома за свой счет.

В конце 2014-го владельцы 300 квартир, благодаря поручению президента решить вопрос с долгостроями, смогли вступить в свои права. Сегодня часть квадратных метров уже заселена. Правда, ко второму пусковому комплексу застройщик до сих пор не приступал. Зато личную выгоду предприятие не упустило.

Вера Мацулевич, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В этом доме в качестве вознаграждение за успешную работу по вводу этого дома управляющий получил три квартиры. При том, что он должен был городу еще как минимум одну квартиру, это больше 100 кв. м. в счет усредненной нормы сноса. При том, что он не рассчитался с трестом седьмым, ему должен практически за всю работу — это свыше 70 млрд. рублей.

Весь парадокс в том, что этот дом наряду с еще тремя по улице Бельского — коммерческий бонус большого проекта. Продажа квартир — прибыльная часть, а главной задачей застройщика было возведение в микрорайоне Каменная горка центра с торгово-развлекательными площадями и спортивно-оздоровительным комплексом. В результате все квартиры в четырех домах проданы, а на площадке будущего торгового центра едва приступили к котловану. Не освоенную за 4 года землю государству пришлось изъять.

Александр Черезов, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску:

Уголовное дело будет возбуждено в отношении управляющего данного застройщика. По факту нецелевого использования более 14 млрд. денег дольщиков, непосредственно тех, которые должны были идти на строительство этого жилого комплекса. И по его распоряжениям были потрачены на нужды самого предприятия, на иные нужды, в том числе зарплаты, ремонт автобусов и так далее.

Жильцов недостроенного дома интересует, когда у них появятся паркинг и детская площадка. В офисе застройщика дверь не открывают, на телефонные звонки не отвечают. Куда исчезли деньги и почему не были достроены два объекта из шести,еще предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.