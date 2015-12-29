Приговор суда: 23 года за поджог фургона с людьми

Новости Беларуси. Житель Лельчицкого района за поджог фургона с людьми проведет 23 года за решеткой. Такой приговор вынес 29 декабря Гомельский областной суд.

Напомним, что происшествие случилось в начале апреля 2015 года в Лельчицком районе — на ходу загорелся автомобиль местного предприятия мелиоративных систем. В машине находились 8 человек. Рабочие возвращались в райцентр с объекта. Большинство было в нетрезвом состоянии - отмечали день рождения коллеги.

В пути между мужчинами вспыхнула ссора. Над обвиняемым якобы подшутили его напарники: когда тот спал, накрасили ему ногти красным лаком. Реакция оказалась непредсказуемой. По версии следствия, мужчина выплеснул топливо из канистры и бросил спичку.