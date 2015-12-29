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Приговор суда: 23 года за поджог фургона с людьми

29 декабря 2015 14:06
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Новости Беларуси. Житель Лельчицкого района за поджог фургона с людьми проведет 23 года за решеткой. Такой приговор вынес 29 декабря Гомельский областной суд. 

Напомним, что происшествие случилось в начале апреля 2015 года в Лельчицком районе — на ходу загорелся автомобиль местного предприятия мелиоративных систем. В машине находились 8 человек. Рабочие возвращались в райцентр с объекта. Большинство было в нетрезвом состоянии - отмечали день рождения коллеги. 

В пути между мужчинами вспыхнула ссора. Над обвиняемым якобы подшутили его напарники: когда тот спал, накрасили ему ногти красным лаком. Реакция оказалась непредсказуемой. По версии следствия, мужчина выплеснул топливо из канистры и бросил спичку.

Приговор суда: 23 года за поджог фургона с людьми-1


Вспыхнул пожар, в котором пострадали четверо рабочих. Троих из них с серьезными ожогами 3 и 4 степени доставили сначала в районную больницу, а после перевезли в Гомель. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось. Самому младшему из погибших было 29 лет. 

Мужчина своей вины не признал. По его версии, воспламенение бензина из канистры произошло случайно: он собирался прикурить, но спичка упала на пол, из-за чего произошла вспышка. 

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, пригвором суда с обвиняемого также взыскана денежная сумма в размере 209 млн. рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. 

# происшествия # Пожар в автомобиле

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