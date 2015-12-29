При возведении торгово-развлекательного комплекса в Минске застройщик в личных целях использовал 14 млрд рублей

Новости Беларуси. Громкое уголовное дело: застройщик не выполнил своих обязательств и не в состоянии рассчитаться с долгами. Причем средства дольщиков были использованы не по назначению. Таковы результаты проверки комитета Госконтроля.

Застройщик взялся построить спортивный торгово-развлекательный комплекс в Каменной горке. Средства на этот проект должен был получить за счет возведения многоквартирных жилых домов. Для этого ему выделили несколько участков. И если три панельных здания по улице Бельского были сданы, то корпусный дом на Неманской оказался в числе проблемных.

Деньги закончились несмотря на то, что все квартиры были проданы. Достраивать здание пришлось одному из трестов. А до возведения торгово-развлекательного комплекса и вовсе дело не дошло.

В отношении руководства застройщика возбуждено уголовное дело, фигурантам вменяют злоупотребление властью и служебными полномочиями.

Вера Мацулевич, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Как показала проверка Комитета госконтроля, проведенная в текущем году, заказчик также на собственные нужды, не связанные со строительством этого дома, использовал 14 млрд денежных средств дольщиков. Заказчик не рассчитался за выполненные работы. Свыше 70 млрд долга. При этом не может не удивлять то обстоятельство, что управляющий этого предприятия был в декабре 2014 года поощрен за успешную сдачу дома тремя квартирами из этого же жилого дома.

Сдать дом должны были в 2013 году. Благодаря вмешательству государства жильцы к концу 2014 года все-таки получили ключи от своих квартир. Впрочем, кроме жилых в доме предусмотрены еще и нежилые помещения, а также подземный паркинг. Эта часть здания еще не достроена, а у застройщика нет денег даже на проектные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.