Прямой эфир

Ведущая CNN упала в обморок в прямом эфире

29 декабря 2015 14:17
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Новости США. Поппи Харлоу потеряла сознание во время оглашения результатов соцопроса.

Ведущая рассказывала, как американцы оценивают успехи борьбы с терроризмом, а в это время на экране демонстрировались результаты опроса. Вдруг послышался резкий вздох, и экран на несколько секунд стал черным.

Телезрители в ту же секунду распространили видео этого эфира в социальных сетях.

Пользователи, обсуждая самочувствие ведущей, делились самыми невероятными предположениями.

Ситуацию прояснила сама Поппи. На странице в Twitter она рассказала, что чувствует себя хорошо. Как уточняют американские издания, 33-летняя женщина находится на шестом месяце беременности.

Поппи Харлоу:
Я немного перегрелась и на миг потеряла сознание. Сейчас я в порядке.

Ведущая CNN упала в обморок в прямом эфире-1

Непредсказуемые ситуации в прямом эфире все же случаются.  

Напомним, шотландские телезрители вместо выпуска утренних новостей однажды наблюдали странную картину.

Пока ведущий Грэм Стюарт рассказывал об отставке директора одного из культурных фестивалей, в углу экрана можно было наблюдать гигантского паука, набросившегося на муху.

Насекомое соорудило паутину прямо на камере. Кто ответил за казус в прямом эфире, узнаете здесь.  

# происшествия # Фотофакт # Курьезы # Поппи Харлоу

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