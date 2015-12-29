Ведущая CNN упала в обморок в прямом эфире

Новости США. Поппи Харлоу потеряла сознание во время оглашения результатов соцопроса.



Ведущая рассказывала, как американцы оценивают успехи борьбы с терроризмом, а в это время на экране демонстрировались результаты опроса. Вдруг послышался резкий вздох, и экран на несколько секунд стал черным.

Телезрители в ту же секунду распространили видео этого эфира в социальных сетях.

Пользователи, обсуждая самочувствие ведущей, делились самыми невероятными предположениями.

Ситуацию прояснила сама Поппи. На странице в Twitter она рассказала, что чувствует себя хорошо. Как уточняют американские издания, 33-летняя женщина находится на шестом месяце беременности.



Поппи Харлоу:

Я немного перегрелась и на миг потеряла сознание. Сейчас я в порядке.