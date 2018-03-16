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В Минске пропал 90-летний ветеран. Мужчина собирался ехать на дачу

16 марта 2018 07:34
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Новости Беларуси. 14 марта пропал живший в Минске 90-летний ветеран Григорий Давыдулин.  

По сведениям поисково-спасательного отряда «Ангел», в среду утром мужчина пошёл на станцию Минск-Северный. Пропавший собирался ехать на дачу в Радошковичи.  

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы. В день пропажи пожилой человек был без усов и бороды.  

Особые приметы: снижение слуха, одышка.  

На мужчине были чёрная кепка, черная толстовка с оранжевой полосой на рукавах, белый шерстяной свитер, чёрные брюки, ботинки. При себе у ветерана был чёрный рюкзак с красной полосой.  

Мужчину всё ещё не нашли. Отмечается, что пропавший мог потерять память.  

Если у Вас есть информация о пропавшем, сообщите по телефонам 8 033 666-68-56, 8 033 666-60-33 либо 102.  

# происшествия # Пропавшие люди # Григорий Давыдулин

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