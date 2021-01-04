В Минске при вспышке газовоздушной смеси пострадал мужчина

Новости Беларуси. ЧП в районе улиц Скрыганова и Бирюзова. Здесь при открытии двери металлического контейнера для хранения строительных материалов произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, горение это не спровоцировало. Пострадал заведующий фирмы-арендатора. Мужчина с ожогами рук и лица обратился за медицинской помощью, но от госпитализации отказался. Помощь спасателей также не потребовалась.