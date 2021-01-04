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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на МКАД

04 января 2021 08:11
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на МКАД. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на МКАД-1

ДТП произошло вечером 3 января в районе улицы Ландера. 42-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на пешехода. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на МКАД-4

Личность мужчины устанавливается. Очевидцев происшествия просят обратиться в управление Следственного комитета по Минску.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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