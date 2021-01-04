Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на МКАД

Новости Беларуси. Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на МКАД. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на МКАД. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДТП произошло вечером 3 января в районе улицы Ландера. 42-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на пешехода. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Личность мужчины устанавливается. Очевидцев происшествия просят обратиться в управление Следственного комитета по Минску.