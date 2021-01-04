Милиция проводит проверку по факту блокировки дороги на Романовской Слободе

Новости Беларуси. Правоохранители проводят проверку по факту блокировки дороги в центре Минска. Речь об инциденте 3 января на Романовской Слободе. Группа людей вышла на проезжую часть, препятствуя тем самым движению транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разумеется, чтобы дать отчет зарубежным координаторам, происходящее снимали на видео и размещали в интернете. Милиция этот факт не оставила без внимания.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Правоохранители принимают меры по установлению всех лиц, причастных к умышленной блокировке транспортных коммуникаций, а также подсчитывают ущерб, причиненный незаконными действиями. ГУВД Мингорисполкома напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет как административную, так и уголовную ответственность.

За нарушение законодательства злоумышленникам может грозить штраф (почти 300 рублей) или лишение свободы.