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Милиция проводит проверку по факту блокировки дороги на Романовской Слободе

04 января 2021 10:38
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Новости Беларуси. Правоохранители проводят проверку по факту блокировки дороги в центре Минска. Речь об инциденте 3 января на Романовской Слободе. Группа людей вышла на проезжую часть, препятствуя тем самым движению транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция проводит проверку по факту блокировки дороги на Романовской Слободе-1

Разумеется, чтобы дать отчет зарубежным координаторам, происходящее снимали на видео и размещали в интернете. Милиция этот факт не оставила без внимания.

Милиция проводит проверку по факту блокировки дороги на Романовской Слободе-4

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Правоохранители принимают меры по установлению всех лиц, причастных к умышленной блокировке транспортных коммуникаций, а также подсчитывают ущерб, причиненный незаконными действиями. ГУВД Мингорисполкома напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет как административную, так и уголовную ответственность.

За нарушение законодательства злоумышленникам может грозить штраф (почти 300 рублей) или лишение свободы.

# Милиция Беларуси # происшествия # Наталья Ганусевич # Фотофакт

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