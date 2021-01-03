МВД: пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года

Новости Беларуси. Пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на дорогах страны произошло 171 происшествие. При этом в состоянии алкогольного опьянения задержаны более 100 человек. «Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе Так, утром 3 января в Вороновском районе 21-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA. В момент, когда водитель Opel вышел из машины и стоял рядом с местом происшествия, в него въехал водитель Audi, который в свою очередь пытался объехать место ДТП. В итоге пострадавшего доставили в больницу с переломом правой голени и ушибом локтя. По факту ДТП проводится проверка.

2 января лобовое столкновение в Свислочском районе привело к более трагичным последствиям. Здесь водитель не справился с заносом на дороге, потерял управление, выехал на встречку и попал под колеса другого автомобиля. В результате оба водителя и два пассажира были доставлены в больницу. Еще два пассажира скончались на месте аварии. Под Свислочью 26-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на встречку. Погибли два человека В Минске этой ночью на проспекте Жукова под колеса LADA попал мужчина 1975 года рождения.

Евгений Домалевский, командир 1-го взвода ДПС ОГАИ Московского РОВД Минска:

Вблизи перекрестка проспекта Жукова с улицей Пономаренко совершил наезд на пешехода 1975 года рождения, находящегося с признаками алкогольного опьянения и пересекавшего проезжую часть вблизи пешеходного перехода. В ходе дорожно-транспортного происшествия пешеход получил серьезные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Как позже стало известно, пешеход скончался. По данному происшествию проводится проверка.

В Барановичах инспекторам ГАИ и вовсе пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, который не подчинился неоднократным требованиям сотрудников милиции об остановке и попытался скрыться. Позже при медицинском освидетельствовании выяснилось – 39-летний водитель был изрядно пьян. В отношении водителя составлены несколько протоколов, в том числе за неповиновение законным требованиям правоохранителей. В Барановичах сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали Ford