В Минске при столкновении BMW и Kia пострадали три человека

Новости Беларуси. 14 февраля примерно в полшестого вечера в Минске столкнулись две иномарки.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30-летний водитель BMW ехал по Партизанскому проспекту в сторону улицы Ангарской. Автомобиль врезался в Kia, который стоял из-за запрещающего сигнала светофора.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Пострадали 21-летний водитель, 61-летний и 43-летний пассажиры Kia. Все трое были доставлены в медучреждение.
В организме водителя BMW содержалось 2,19 промилле алкоголя. Мужчине грозят лишение водительских прав и крупный штраф.
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