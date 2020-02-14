В Минске при столкновении BMW и Kia пострадали три человека

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30-летний водитель BMW ехал по Партизанскому проспекту в сторону улицы Ангарской. Автомобиль врезался в Kia, который стоял из-за запрещающего сигнала светофора.

Новости Беларуси. 14 февраля примерно в полшестого вечера в Минске столкнулись две иномарки.

Пострадали 21-летний водитель, 61-летний и 43-летний пассажиры Kia. Все трое были доставлены в медучреждение.

В организме водителя BMW содержалось 2,19 промилле алкоголя. Мужчине грозят лишение водительских прав и крупный штраф.

На неделе в Бресте в ДТП пострадал ребёнок.