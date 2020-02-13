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Два автобуса столкнулись на проспекте Машерова, образовалась пробка

13 февраля 2020 17:38
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Новости Беларуси. На проспекте Машерова столкнулись три легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два автобуса столкнулись на проспекте Машерова, образовалась пробка-1

Водитель Citroen, двигаясь с Куйбышева в сторону Кропоткина, врезался в Kia. Из-за сильного удара тот столкнулся с впереди стоящим автомобилем. Водители не пострадали, но машины получили серьезные механические повреждения.

Два автобуса столкнулись на проспекте Машерова, образовалась пробка-4

Здесь же произошли еще две аварии. В одной водитель Peugeot протаранил стоявший впереди Nissan. В другой столкнулись два автобуса, что поспособствовало образованию затора.

Два автобуса столкнулись на проспекте Машерова, образовалась пробка-7

Два автобуса столкнулись на проспекте Машерова, образовалась пробка-9

ДТП произошло и на пересечении улицы Семашко с переулком Ковалевской. Volkswagen столкнулся со встречным Opel. В итоге одну из машин отбросило на фонарный столб. В аварии никто не пострадал.

Два автобуса столкнулись на проспекте Машерова, образовалась пробка-12

Два автобуса столкнулись на проспекте Машерова, образовалась пробка-14

И еще в одном ДТП на пересечении Притыцкого и Бельского, где столкнулись две легковушки. Потребовалась госпитализация водителя.

Два автобуса столкнулись на проспекте Машерова, образовалась пробка-17

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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