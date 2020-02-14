В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир

Новости Беларуси. В ночь на 14 февраля в Минске иномарка врезалась в фонарный столб.

Как сообщает МВД Беларуси, примерно в полночь 19-летний парень за рулём Renault двигался по улице Горецкого. В какой-то момент автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.