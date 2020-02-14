В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир

Новости Беларуси. В ночь на 14 февраля в Минске иномарка врезалась в фонарный столб.
Как сообщает МВД Беларуси, примерно в полночь 19-летний парень за рулём Renault двигался по улице Горецкого. В какой-то момент автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.
В машине находились четыре несовершеннолетних пассажира. 17-летний юноша погиб на месте, остальные участники ДТП были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка, к месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.
На неделе в Минске легковушка врезалась в МАЗ дорожников.
Транспортные средства получили повреждения – подробности здесь.