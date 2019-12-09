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В Минске при столкновении автомобиля и троллейбуса пострадали пять человек

09 декабря 2019 06:52
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Новости Беларуси. 9 декабря в первом часу ночи в Минске каршеринговый автомобиль врезался в троллейбус. 

По сведениям МЧС Беларуси, на улице Чкалова Volkswagen Polo столкнулся с троллейбусом, который ехал в парк. В общественном транспорте находилась только водитель, она не пострадала. 

В Минске при столкновении автомобиля и троллейбуса пострадали пять человек-1

Фото: МЧС Беларуси 

В иномарке было пять человек. Два пассажира смогли выбраться самостоятельно, ещё двух и водителя освобождали спасатели. Все пятеро были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 

В Минске при столкновении автомобиля и троллейбуса пострадали пять человек-4

Фото: МЧС Беларуси 

В Минске при столкновении автомобиля и троллейбуса пострадали пять человек-6

Фото: МЧС Беларуси 

На прошлой неделе в Минске маршрутка попала в аварию на проспекте Победителей.

Один человек был доставлен в больницу – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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