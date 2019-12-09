В Минске при столкновении автомобиля и троллейбуса пострадали пять человек

Новости Беларуси. 9 декабря в первом часу ночи в Минске каршеринговый автомобиль врезался в троллейбус.
По сведениям МЧС Беларуси, на улице Чкалова Volkswagen Polo столкнулся с троллейбусом, который ехал в парк. В общественном транспорте находилась только водитель, она не пострадала.
В иномарке было пять человек. Два пассажира смогли выбраться самостоятельно, ещё двух и водителя освобождали спасатели. Все пятеро были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На прошлой неделе в Минске маршрутка попала в аварию на проспекте Победителей.
Один человек был доставлен в больницу – подробнее здесь.