В Лоеве местный житель из ревности разбил окна парикмахерской

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 2 декабря в милицию обратился владелец парикмахерской. Он пояснил, что кто-то разбил два оконных стекла.

Новости Беларуси. В Лоеве местный житель приревновал возлюбленную к знакомому и разбил окна в парикмахерской.

Подозреваемый был установлен через полчаса. Им оказался 66-летний местный житель. Пенсионер и его 33-летняя возлюбленная накануне вечером пришли в гости к приятелю, который работает сторожем в здании, где находится парикмахерская.

Когда фигурант направился домой, его спутница осталась со сторожем. Пенсионер решил вернуться, но дверь оказалась заперта. Чтобы привлечь к себе внимание, гражданин бросил камень в витрины первого и второго этажей. После этого мужчина ушёл.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Несколько лет назад 61-летний мужчина порезал колёса автомобиля 82-летнего жителя Вилейского района.