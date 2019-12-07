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В Лоеве местный житель из ревности разбил окна парикмахерской

07 декабря 2019 10:30
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Новости Беларуси. В Лоеве местный житель приревновал возлюбленную к знакомому и разбил окна в парикмахерской. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 2 декабря в милицию обратился владелец парикмахерской. Он пояснил, что кто-то разбил два оконных стекла. 

В Лоеве местный житель из ревности разбил окна парикмахерской-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Подозреваемый был установлен через полчаса. Им оказался 66-летний местный житель. Пенсионер и его 33-летняя возлюбленная накануне вечером пришли в гости к приятелю, который работает сторожем в здании, где находится парикмахерская. 

Когда фигурант направился домой, его спутница осталась со сторожем. Пенсионер решил вернуться, но дверь оказалась заперта. Чтобы привлечь к себе внимание, гражданин бросил камень в витрины первого и второго этажей. После этого мужчина ушёл. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого отпустили под обязательство о явке. 

Несколько лет назад 61-летний мужчина порезал колёса автомобиля 82-летнего жителя Вилейского района. 

Гражданин приревновал к пенсионеру 35-летнюю женщину – подробнее здесь

# Хулиганство # происшествия

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