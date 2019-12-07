В Барановичском районе сошёл с рельсов и перевернулся вагон поезда

Новости Беларуси. 6 декабря в Барановичском районе вагон товарного поезда сошёл с рельсов и перевернулся.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание «Наш край», инцидент случился на подъездных путях ДСУ-22 неподалёку от железнодорожной станции Грицевец.
Рабочие разгружали отсев щебня, когда один из вагонов сошёл с рельсов и упал. В результате случившегося никто не пострадал.
Проводится проверка, выясняется причина произошедшего.
Летом 2019 года на станции Брест-Восточный грузовой вагон сошёл с рельсов.
Инцидент случился во время выполнения маневровой работы – подробнее здесь.