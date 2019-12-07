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В Барановичском районе сошёл с рельсов и перевернулся вагон поезда

07 декабря 2019 08:53
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Новости Беларуси. 6 декабря в Барановичском районе вагон товарного поезда сошёл с рельсов и перевернулся. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание «Наш край», инцидент случился на подъездных путях ДСУ-22 неподалёку от железнодорожной станции Грицевец. 

Рабочие разгружали отсев щебня, когда один из вагонов сошёл с рельсов и упал. В результате случившегося никто не пострадал. 

Проводится проверка, выясняется причина произошедшего. 

Летом 2019 года на станции Брест-Восточный грузовой вагон сошёл с рельсов. 

Инцидент случился во время выполнения маневровой работы – подробнее здесь

# Белорусская железная дорога # происшествия

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