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В Оршанском районе велосипедистка попала под колёса автобуса

07 декабря 2019 14:11
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Новости Беларуси. 7 декабря около пяти утра в Оршанском районе произошёл наезд на велосипедистку. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 52-летний минчанин за рулём автобуса Setra двигался по трассе М1. На 570 км транспортное средство сбило 38-летнюю жительницу Оршанского района, которая пересекала проезжую часть на велосипеде. 

В Оршанском районе велосипедистка попала под колёса автобуса -1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. 

По факту аварии ведётся проверка. 

В Оршанском районе велосипедистка попала под колёса автобуса -4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

В прошлом месяце авария с велосипедистом произошла в Рогачёвском районе.

Мужчина внезапно выехал на дорогу – подробнее здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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