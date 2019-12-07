В Оршанском районе велосипедистка попала под колёса автобуса

Новости Беларуси. 7 декабря около пяти утра в Оршанском районе произошёл наезд на велосипедистку.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 52-летний минчанин за рулём автобуса Setra двигался по трассе М1. На 570 км транспортное средство сбило 38-летнюю жительницу Оршанского района, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.