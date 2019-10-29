В Минске при пожаре в девятиэтажке эвакуированы три человека

Новости Беларуси. В Минске при пожаре в девятиэтажном доме были эвакуированы три человека.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 октября. Жилец подъезда дома по улице Артема сообщил о дыме из квартиры на первом этаже.
По прибытии на место вызова подразделения МЧС по внешним признакам ничего не наблюдалось.
Было установлено, что в коридоре квартиры на первом этаже произошло загорание имущества.
По штурмовой лестнице был спасен 56-летний муж хозяйки квартиры, который был госпитализирован с ожогами 1-3 степени, термоингаляционной травмой дыхательных путей, отравлением продуктами горения.
Из соседней квартиры были эвакуированы три человека, среди которых двое детей.
В результате возгорания было повреждено имущество в коридоре на площади 4 кв.м., закопчена квартира.
Устанавливается причина пожара.
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