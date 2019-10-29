В Минске при пожаре в девятиэтажке эвакуированы три человека

Новости Беларуси. В Минске при пожаре в девятиэтажном доме были эвакуированы три человека. По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 октября. Жилец подъезда дома по улице Артема сообщил о дыме из квартиры на первом этаже. По прибытии на место вызова подразделения МЧС по внешним признакам ничего не наблюдалось.

Фото: МЧС

Было установлено, что в коридоре квартиры на первом этаже произошло загорание имущества. По штурмовой лестнице был спасен 56-летний муж хозяйки квартиры, который был госпитализирован с ожогами 1-3 степени, термоингаляционной травмой дыхательных путей, отравлением продуктами горения. Из соседней квартиры были эвакуированы три человека, среди которых двое детей.

Фото: МЧС