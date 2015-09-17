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В Столбцах немолодая пара занялась сексом прямо на центральной улице города

17 сентября 2015 14:46
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Новости Беларуси. Парочка изрядно подвыпивших жителей Столбцов занялась сексом прямо в центре города. Оргию остановили сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали очевидцы.

Как сообщили в милиции, по материалам проверки против 48-летнего жителя города возбуждено уголовное дело.

В результате применена мера пресечения – заключение под стражу.

Сергей Богач, заместитель начальника районного отдела милиции Столбцовского района:
Как выяснилось, мужчина шел по жизни беззаботно, без обязанностей, этаким современным примаком – то у одной сожительниц побудет, то к другой уйдет жить. И работа давно уже не вписывалась в его жизненный распорядок. Зато, начиная с 2007 года, он привлекался к административной ответственности 15 раз. Мелкое хулиганство, распитие спиртного в общественных местах, в частности, в 2009-2010 годах он понес ответственность за преступление, аналогичное тому, что совершил на глазах у жителей Столцов. Предыдущая судимость не снята и не погашена.  

О судьбе партнерши 48-летнего мужчины ничего не сообщается. 

# происшествия # Хулиганство # Сергей Богач

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