Завершено расследование уголовного дела в отношении семи должностных лиц ЗАО «Террастройинвест»

Новости Беларуси. 150 пострадавших дольщиков и почти 4 миллиарда рублей ущерба. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении семи должностных лиц закрытого акционерного общества «Террастройинвест». Еще трое находятся в розыске.

Строительство дома на улице Притыцкого в Минске началось в 2007 году. Первый скандал с долгостроем произошел через два года. Несколько сотрудников фирмы были привлечены к ответственности за мошенничество и служебный подлог. А в 2014 году правоохранители вновь выявили черные схемы руководства. В итоге под стражей оказались акционеры, учредители и директор организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лишко, заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Обвиняемым возмещен ущерб на сумму 1,3 млрд рублей. Плюс на спецсчет, открытый для завершения строительства, куда возвращались деньги, незаконно полученные от подрядных организаций, поступили 1,7 млрд рублей. Трое из обвиняемых возместили ущерб, который им инкриминировался. Это порядка 0,3 млрд рублей. И обратились с ходатайством на имя главы государства об освобождении их от уголовной ответственности.