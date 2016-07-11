В Минске пресечена деятельность международной преступной группы: возбуждено 13 уголовных дел

Новости Беларуси. Миллион долларов ежедневного теневого оборота и свыше триллиона неденоминированных рублей чистого дохода. В Минске пресечена деятельность международной преступной группы, которая без малого 6 лет помогала клиентам проводить незаконные финансовые операции.

Для этого аферисты использовали белорусские и иностранные фирмы-однодневки, всего более 80-ти лжеструктур. Их профиль – обмен безналичных денег на наличные и наоборот и перенаправление денежных потоков по счетам.

Услугами теневых финансистов за эти годы воспользовались более 2 тысяч белорусских и иностранных компаний, в основном частных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Преступная группа характеризовалась достаточно устойчивыми взаимосвязями в иерархии, применяла соответствующие средства конспирации. Это, соответственно, позволило ей существовать достаточно продолжительное время. С целью возмещения незаконно полученного дохода, а также ущерба государству в виде неуплаченных налогов по расчетным счетам 15-ти клиентов лжеструктур были приостановлены операции, а также наложен арест на денежные средства в эквиваленте более 2-х миллионов долларов США.

Правоохранители провели более 150-ти обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты десятки печатей, компьютерная техника, бухгалтерские документы. 5 человек заключены под стражу. Возбуждено 13 уголовных дел по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Уклонение от уплаты налогов».