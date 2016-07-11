За рулем – пьяный водитель: из движущегося автомобиля в Барановичах выпал человек

Новости Беларуси. В Барановичах из автомобиля Kia Clarus на проезжую часть выпал пассажир. Молодой человек с серьезными травмами доставлен в больницу. По предварительной информации, у него открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа.

За рулем автомобиля находился пьяный водитель.

В его крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя. Как сообщили в ГАИ, мужчина 48 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Напротив дома №30, на участке дороги с закруглением вправо, из автомобиля выпал пассажир, который находился на заднем пассажирском сидении слева. В результате падения 20-летний житель г. Барановичи с диагнозом: ОЧМТ, перелом свода черепа, повреждения связного отдела позвоночника, госпитализирован в УЗ «БГБ №1». По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, осенью прошлого года похожее происшествие произошло в Лиде.

Во время разворота из автомобиля на проезжую часть выпал пассажир. Однако молодого человека, похоже, больше расстроил не данный инцидент, а потеря бутылки, которая оказалась на дороге. Незадачливый пассажир поднял свой «ценный груз» и вернулся в автомобиль. Водитель в это же время ждал его на пешеходном переходе. Здесь подробнее.