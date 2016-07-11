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500 литров алкоголя и 14 тонн сырья: ликвидирован крупнейший в Минской области самогонный цех

11 июля 2016 11:35
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Новости Беларуси. Деятельность братьев-самогонщиков пресекли правохранители. В Молодечненском районе ликвидирован крупнейший в Минской области самогонный цех.

500 литров готового продукта и 14 тонн сырья.

Всё это уместилось в доме, где предприимчивые братья наладили производство. Были у них и свои секреты самогоноварения: для браги они использовали активатор брожения.

Так что работа в цеху кипела каждые 3 дня.

В один из них в цех наведались правоохранители. Самогонный аппарат демонтирован. Жидкости направлены на экспертизу, после чего будет решаться вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Самогон

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