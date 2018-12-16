В Минске после столкновения с Jaguar перевернулся Volkswagen

Новости Беларуси. 16 декабря около половины десятого утра в Минске столкнулись две иномарки.

Как сообщает ГАИ Минска, авария произошла на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. От столкновения с Jaguar автомобиль Volkswagen наехал на бордюрный камень, опрокинулся и врезался в светофорный объект.