Прямой эфир

В Гомеле 17-летний парень пришёл на детский хоккей с двумя ножами и топориком

15 декабря 2018 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 декабря в Гомеле правоохранители задержали подростка, который пытался пройти на хоккей с походным топориком и двумя ножами.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в пятницу сотрудники ОМОН охраняли порядок в Ледовом дворце во время открытия областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба».  

Досматривая одного из желающих пройти на турнир, сотрудники милиции обнаружили в матерчатом рюкзаке 17-летнего парня походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у юноши находился нож в чехле.  

В Гомеле 17-летний парень пришёл на детский хоккей с двумя ножами и топориком-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

После этого правоохранители направились к месту жительства несовершеннолетнего. В доме были обнаружены 24 патрона, три из которых пригодны для стрельбы.  

Ранее подросток к административной или уголовной ответственности не привлекался.  

В Гомеле 17-летний парень пришёл на детский хоккей с двумя ножами и топориком-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ.  

Парень задержан. Ведётся расследование.  

Осенью 2018 года в Могилёве был задержан мужчина. 

Гражданин ходил по улицам и размахивал оружием – подробности здесь.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford
15 декабря 2018 08:51

В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford

Ртуть в машине нашли работники минского СТО
14 декабря 2018 21:09

Ртуть в машине нашли работники минского СТО

В Витебске около жилого дома обнаружили гранату времен ВОВ
14 декабря 2018 08:42

В Витебске около жилого дома обнаружили гранату времен ВОВ