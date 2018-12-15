В Гомеле 17-летний парень пришёл на детский хоккей с двумя ножами и топориком
Новости Беларуси. 14 декабря в Гомеле правоохранители задержали подростка, который пытался пройти на хоккей с походным топориком и двумя ножами.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в пятницу сотрудники ОМОН охраняли порядок в Ледовом дворце во время открытия областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба».
Досматривая одного из желающих пройти на турнир, сотрудники милиции обнаружили в матерчатом рюкзаке 17-летнего парня походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у юноши находился нож в чехле.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
После этого правоохранители направились к месту жительства несовершеннолетнего. В доме были обнаружены 24 патрона, три из которых пригодны для стрельбы.
Ранее подросток к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ.
Парень задержан. Ведётся расследование.
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