В Гомеле 17-летний парень пришёл на детский хоккей с двумя ножами и топориком

Новости Беларуси. 14 декабря в Гомеле правоохранители задержали подростка, который пытался пройти на хоккей с походным топориком и двумя ножами.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в пятницу сотрудники ОМОН охраняли порядок в Ледовом дворце во время открытия областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба».

Досматривая одного из желающих пройти на турнир, сотрудники милиции обнаружили в матерчатом рюкзаке 17-летнего парня походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у юноши находился нож в чехле.