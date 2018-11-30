В Минске Lexus из-за столкновения с Audi перевернулся на крышу

Новости Беларуси. Вечером 29 ноября на одном из перекрёстков в Минске Audi врезалась в Lexus.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi двигался по Долгиновскому тракту в сторону улицы Орловской. На перекрёстке автомобиль столкнулся с Lexus, который ехал в направлении Старовиленского тракта.