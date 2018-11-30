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В Минске Lexus из-за столкновения с Audi перевернулся на крышу

30 ноября 2018 07:29
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Новости Беларуси. Вечером 29 ноября на одном из перекрёстков в Минске Audi врезалась в Lexus.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi двигался по Долгиновскому тракту в сторону улицы Орловской. На перекрёстке автомобиль столкнулся с Lexus, который ехал в направлении Старовиленского тракта.  

В Минске Lexus из-за столкновения с Audi перевернулся на крышу-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

От удара Lexus перевернулся на крышу, водитель машины госпитализирован.  

Обстоятельства происшествия выясняются.  

В Минске Lexus из-за столкновения с Audi перевернулся на крышу-4

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

На неделе в Логойском районе погиб пешеход.  

На мужчину был совершён двойной наезд – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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