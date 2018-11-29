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«Жизнь дороже шины». Насколько белорусские автомобилисты готовы к зиме?

29 ноября 2018 18:24
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция проводит акцию, которая направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганду использования шин по сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Жизнь дороже шины». Насколько белорусские автомобилисты готовы к зиме?-1

Пока рейды носят профилактический характер, но уже с субботы (1 декабря) всех водителей, которые не «переобули» свой транспорт, ждет штраф. Насколько готовы белорусские автомобилисты к приближающимся холодам?

Ответ в видеоматериале.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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