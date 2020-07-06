В Дрогичинском районе отец четверых детей погиб от удара током

Новости Беларуси. В Дрогичинском районе мужчина погиб от удара током.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером второго июля в аг. Вулька.
31-летний мужчина занимался ремонтом в доме – замешивал строительный раствор при помощи электродрели.
Предположительно, вода из раствора попала на поврежденный кабель. От удара током сельчанин умер.
Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
У погибшего мужчины остались четверо детей.
В конце мая на заводе в Мозырском районе от удара током погиб рабочий (читать далее).