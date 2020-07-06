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В Дрогичинском районе отец четверых детей погиб от удара током

06 июля 2020 09:32
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Новости Беларуси. В Дрогичинском районе мужчина погиб от удара током.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером второго июля в аг. Вулька.  

31-летний мужчина занимался ремонтом в доме – замешивал строительный раствор при помощи электродрели.   

Предположительно, вода из раствора попала на поврежденный кабель. От удара током сельчанин умер.  

Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

У погибшего мужчины остались четверо детей.  

В конце мая на заводе в Мозырском районе от удара током погиб рабочий (читать далее).  

# Несчастный случай # происшествия # Дмитрий Иванюк

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