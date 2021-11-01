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В Минске подросток умер после употребления метадона. Сбытчиком оказался 18-летний парень

01 ноября 2021 15:41
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Новости Беларуси. В Минске подросток умер после употребления метадона. В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске подросток умер после употребления метадона. Сбытчиком оказался 18-летний парень-1

Летом в одну из столичных больниц госпитализировали двух подростков 16 и 17 лет с признаками отравления психоактивными веществами. В крови одного из них выявили особо опасный наркотик метадон. 17-летний парень скончался, не приходя в сознание. Правоохранители задержали сбытчика. Им оказался 18-летний минчанин. Сейчас молодой человек находится под стражей. Расследование продолжается.  

За 9 месяцев 2021 года возбуждено почти 1 000 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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