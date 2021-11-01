В Минске подросток умер после употребления метадона. Сбытчиком оказался 18-летний парень

Новости Беларуси. В Минске подросток умер после употребления метадона. В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Летом в одну из столичных больниц госпитализировали двух подростков 16 и 17 лет с признаками отравления психоактивными веществами. В крови одного из них выявили особо опасный наркотик метадон. 17-летний парень скончался, не приходя в сознание. Правоохранители задержали сбытчика. Им оказался 18-летний минчанин. Сейчас молодой человек находится под стражей. Расследование продолжается.