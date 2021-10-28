На трассе под Минском LADA врезалась в ограждение и опрокинулась

Новости Беларуси. В Минском районе на трассе перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось на 28 километре автодороги Минск – Гродно. За рулем LADA находился 64-летний житель Столбцовского района. Причины аварии устанавливаются, однако известно, что машина врезалась в дорожное ограждение, после чего опрокинулась на проезжей части. От серьезных травм водителя спас ремень безопасности. Обошлось без госпитализации.