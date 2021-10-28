На трассе под Минском LADA врезалась в ограждение и опрокинулась

Новости Беларуси. В Минском районе на трассе перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском районе на трассе перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось на 28 километре автодороги Минск – Гродно. За рулем LADA находился 64-летний житель Столбцовского района. Причины аварии устанавливаются, однако известно, что машина врезалась в дорожное ограждение, после чего опрокинулась на проезжей части. От серьезных травм водителя спас ремень безопасности. Обошлось без госпитализации.
В Борисове на улице Полка Нормандия-Неман водитель Peugeot сбил мужчину, который ехал на мопеде. При повороте налево автомобилист не уступил дорогу двухколесному транспорту, произошло столкновение. В результате аварии пострадал 52-летний водитель мопеда. Оказалось, что ранее он был лишен водительского удостоверения.