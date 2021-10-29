Под Клецком Renault сбил велосипедиста. Мужчина госпитализирован

Новости Беларуси. Под Клецком произошла авария, пострадал велосипедист. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось на 3-м километре автодороги Клецк – Снов – Хвоево. Водитель Renault стал обгонять попутную машину и наехал на 63-летнего велосипедиста, который двигался навстречу. Мужчину с травмами госпитализировали. Он был обозначен светоотражающими элементами.