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Под Клецком Renault сбил велосипедиста. Мужчина госпитализирован

29 октября 2021 13:39
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Новости Беларуси. Под Клецком произошла авария, пострадал велосипедист. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Клецком Renault сбил велосипедиста. Мужчина госпитализирован-1

Происшествие случилось на 3-м километре автодороги Клецк – Снов – Хвоево. Водитель Renault стал обгонять попутную машину и наехал на 63-летнего велосипедиста, который двигался навстречу. Мужчину с травмами госпитализировали. Он был обозначен светоотражающими элементами.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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