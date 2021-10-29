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На Притыцкого автомобиль опрокинулся и наехал на ограждение

29 октября 2021 20:27
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Новости Беларуси. Автомобиль опрокинулся на улице Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

На Притыцкого автомобиль опрокинулся и наехал на ограждение-1

54-летний водитель за рулем Skoda двигался со стороны Каменногорской в направлении МКАД. При перестроении не уступил дорогу Volkswagen, чем вынудил его изменить скорость и направление движения.  

На Притыцкого автомобиль опрокинулся и наехал на ограждение-4

Это привело к столкновению Mercedes и Volkswagen. После чего последний опрокинулся и наехал на ограждение. В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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