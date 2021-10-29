На Притыцкого автомобиль опрокинулся и наехал на ограждение

Новости Беларуси. Автомобиль опрокинулся на улице Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

54-летний водитель за рулем Skoda двигался со стороны Каменногорской в направлении МКАД. При перестроении не уступил дорогу Volkswagen, чем вынудил его изменить скорость и направление движения.