На Притыцкого автомобиль опрокинулся и наехал на ограждение

Новости Беларуси. Автомобиль опрокинулся на улице Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Автомобиль опрокинулся на улице Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
54-летний водитель за рулем Skoda двигался со стороны Каменногорской в направлении МКАД. При перестроении не уступил дорогу Volkswagen, чем вынудил его изменить скорость и направление движения.
Это привело к столкновению Mercedes и Volkswagen. После чего последний опрокинулся и наехал на ограждение. В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.