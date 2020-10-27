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Из Института истории НАН Беларуси при пожаре эвакуированы около 50 человек

27 октября 2020 14:15
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Новости Беларуси. Пожар в Институте истории Академии наук. Никто не пострадал. Работники МЧС и администрация эвакуировали из здания на улице Академической около 50 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из Института истории НАН Беларуси при пожаре эвакуированы около 50 человек-1

Очевидцы утверждают, что не сработала система оповещения при пожаре, поэтому во время задымления коридора работники оставались на местах. Выяснилось, что причиной дыма стала оплавленная изоляция лампы дневного освещения.

Из Института истории НАН Беларуси при пожаре эвакуированы около 50 человек-4

Проблему ликвидировали до приезда спасателей.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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