Из Института истории НАН Беларуси при пожаре эвакуированы около 50 человек

Новости Беларуси. Пожар в Институте истории Академии наук. Никто не пострадал. Работники МЧС и администрация эвакуировали из здания на улице Академической около 50 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в Институте истории Академии наук. Никто не пострадал. Работники МЧС и администрация эвакуировали из здания на улице Академической около 50 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Очевидцы утверждают, что не сработала система оповещения при пожаре, поэтому во время задымления коридора работники оставались на местах. Выяснилось, что причиной дыма стала оплавленная изоляция лампы дневного освещения.
Проблему ликвидировали до приезда спасателей.