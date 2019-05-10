В Витебске при столкновении Volvo и Honda пострадал водитель

Новости Беларуси. Вечером 9 мая в Витебске столкнулись две иномарки.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 55-летний мужчина на Volvo двигался по улице Чапаева в сторону улицы Лазо. Во время поворота водитель не пропустил Honda Civic, которым управлял 29-летний парень.