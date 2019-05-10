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В Витебске при столкновении Volvo и Honda пострадал водитель

10 мая 2019 06:33
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Новости Беларуси. Вечером 9 мая в Витебске столкнулись две иномарки.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 55-летний мужчина на Volvo двигался по улице Чапаева в сторону улицы Лазо. Во время поворота водитель не пропустил Honda Civic, которым управлял 29-летний парень.  

В Витебске при столкновении Volvo и Honda пострадал водитель-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Произошло столкновение. Водитель Honda был доставлен в реанимацию.  

Отмечается, что оба водителя были трезвыми и использовали ремни безопасности.  

В Витебске при столкновении Volvo и Honda пострадал водитель-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Весной 2019 года в Полоцком районе столкнулись Renault и ВАЗ.  

Водитель последнего получил травмы и был госпитализирован – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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