В Витебске при столкновении Volvo и Honda пострадал водитель
Новости Беларуси. Вечером 9 мая в Витебске столкнулись две иномарки.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 55-летний мужчина на Volvo двигался по улице Чапаева в сторону улицы Лазо. Во время поворота водитель не пропустил Honda Civic, которым управлял 29-летний парень.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Произошло столкновение. Водитель Honda был доставлен в реанимацию.
Отмечается, что оба водителя были трезвыми и использовали ремни безопасности.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Весной 2019 года в Полоцком районе столкнулись Renault и ВАЗ.
Водитель последнего получил травмы и был госпитализирован – подробности здесь.