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В Минске двое мужчин со страйкбольным автоматом ворвались в квартиру и требовали у семьи деньги

08 мая 2019 09:22
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Новости Беларуси. В Минске двое мужчин требовали деньги от семьи и угрожали ей страйкбольным автоматом.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, о происшествии ночью 8 мая сообщил сосед. Он рассказал, что в квартире соседей раздаются крики неизвестных, которые требуют от хозяев 10 тысяч долларов. Мужчина также сказал, что слышит звуки затвора автомата.  

Правоохранители, прибывшие на место, установили, что двое неизвестных ворвались в квартиру, где живет семья. Нападавшие требовали указать местонахождение брата хозяйки квартиры, который, с их слов, должен им 10 тысяч долларов. Мужчины угрожали похожим на автомат предметом.  

В Минске двое мужчин со страйкбольным автоматом ворвались в квартиру и требовали у семьи деньги -1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Нападавшие были задержаны «по горячим следам». Ими оказались 32-летний и 31-летний мужчины. При себе у них был страйкбольный автомат. Он был изъят.  

Один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбой, второй к уголовной ответственности не привлекался, работал поваром в одном из заведений Минска.  

В настоящий момент материалы проверки переданы в Заводской (по г. Минску) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.  

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# Нападение # происшествия

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