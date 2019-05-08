В Минске двое мужчин со страйкбольным автоматом ворвались в квартиру и требовали у семьи деньги

Новости Беларуси. В Минске двое мужчин требовали деньги от семьи и угрожали ей страйкбольным автоматом.

По информации ГУВД Мингорисполкома, о происшествии ночью 8 мая сообщил сосед. Он рассказал, что в квартире соседей раздаются крики неизвестных, которые требуют от хозяев 10 тысяч долларов. Мужчина также сказал, что слышит звуки затвора автомата.

Правоохранители, прибывшие на место, установили, что двое неизвестных ворвались в квартиру, где живет семья. Нападавшие требовали указать местонахождение брата хозяйки квартиры, который, с их слов, должен им 10 тысяч долларов. Мужчины угрожали похожим на автомат предметом.