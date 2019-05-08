В Бешенковичах пьяный бесправник съехал в кювет – трое погибли, водитель сбежал

Новости Беларуси. В Бешенковичах пьяный водитель попал в ДТП.

По информации Следственного комитета, авария произошла ночью восьмого мая. Около 00:30 нетрезвый бесправник ехал по дороге «Н 2000 Бешенковичи – Асовец». На втором километре дороги мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии погибли три пассажира автомобиля – 27-летний мужчина, 26-летний мужчина и 23-летняя женщина. 33-летняя пассажирка была доставлена в медучреждение с телесными повреждениями.