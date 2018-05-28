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В Минске пенсионер упал в 2,5-метровый погреб и пробыл там пять дней

28 мая 2018 11:13
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Новости Беларуси. В Минске сотрудники МЧС спасли мужчину, который провалился в погреб.

Как сообщает МЧС, информацию о падении человека в погреб спасатели получили днем 26 мая.

66-летний мужчина провалился в 2,5-метровый погреб, расположенный под балконом квартиры многоэтажного дома.

Мужчина долго не выходил на связь, поэтому его дочь обеспокоилась и приехала к отцу домой. Именно она обнаружила пострадавшего.

Он пробыл в погребе пять дней – здесь подробнее.

Мужчину доставили в медучреждение. Он находится в тяжелом состоянии.

# Несчастный случай # происшествия

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