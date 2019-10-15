Прямой эфир

В Жлобине молодой человек украл двух плюшевых мишек

15 октября 2019 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Жлобине в ночь на 13 октября молодой человек украл двух плюшевых медведей. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, к милиционерам за помощью обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что в ночь на воскресенье кто-то сорвал навесной замок, проник в частный дом и украл игрушечных медведей. 

Правоохранители выяснили, что накануне внимание очевидцев привлёк парень, который ходил возле дома, где шьют игрушки. По приметам был установлен подозреваемый. Им оказался 23-летний безработный местный житель. 

В Жлобине молодой человек украл двух плюшевых мишек-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Фигурант пояснил, что хотел одного медведя продать, а другого – подарить. В настоящее время игрушки возвращены владельцу, а подозреваемый отпущен под обязательство о явке. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Летом 2019 года в Гродненском районе были похищены десять гусей. 

Семь из них удалось вернуть – здесь подробности

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестском районе Audi сбил 6-летнего мальчика
15 октября 2019 13:07

В Брестском районе Audi сбил 6-летнего мальчика

В Пинске автобус сбил мужчину, который шёл по пешеходному переходу
15 октября 2019 11:44

В Пинске автобус сбил мужчину, который шёл по пешеходному переходу

В Минске парень похитил у родителей друга более 7,5 тысяч долларов
15 октября 2019 11:12

В Минске парень похитил у родителей друга более 7,5 тысяч долларов