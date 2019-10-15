В Жлобине молодой человек украл двух плюшевых мишек

Новости Беларуси. В Жлобине в ночь на 13 октября молодой человек украл двух плюшевых медведей.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, к милиционерам за помощью обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что в ночь на воскресенье кто-то сорвал навесной замок, проник в частный дом и украл игрушечных медведей.

Правоохранители выяснили, что накануне внимание очевидцев привлёк парень, который ходил возле дома, где шьют игрушки. По приметам был установлен подозреваемый. Им оказался 23-летний безработный местный житель.