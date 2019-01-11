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В Минске пара силой затащила мужчину в гараж и пыталась вернуть долг

11 января 2019 08:42
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Новости Беларуси. В Минске пара пыталась силой вернуть долг.

По информации СК, в октябре минувшего года 30-летний мужчина решил заняться решением вопроса о возврате долга знакомому по его просьбе. 

Четырнадцатого октября мужчина вместе с 26-летней подругой встретился с должником у одного из супермаркетов по улице Уборевича. Договориться не удалось – тогда пара затолкала должника в автомобиль, забрала мобильный телефон и высказывала угрозы причинения телесных повреждений.

Затем должника привезли в гараж, принадлежащий девушке. Потерпевшего хотели затащить в подвал гаража, но мужчина сопротивлялся, поэтому ничего не вышло.  

В Минске пара силой затащила мужчину в гараж и пыталась вернуть долг -1

Фото: СК

Фигуранты позвонили матери потерпевшего и потребовали передать в собственность автомобиль, стоимость которого составляет более семи тысяч рублей. Пара неоднократно высказывала угрозы применения насилия к сыну женщины. Получив отказ, должника оставили у гаража и уехали.

«Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 183 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 206 (грабеж), ч. 2 ст. 208 (вымогательство) Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Были допрошены все фигуранты дела, были изъяты записи камеры видеонаблюдения, проведен обыск по месту жительства обвиняемых, а также наложен арест на их имущество.

К обвиняемому мужчине применена мера пресечения – заключение под стражу, а к обвиняемой девушке – подписка о невыезде.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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# Кража # происшествия

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