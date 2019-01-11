В Минске пара силой затащила мужчину в гараж и пыталась вернуть долг

Новости Беларуси. В Минске пара пыталась силой вернуть долг.

По информации СК, в октябре минувшего года 30-летний мужчина решил заняться решением вопроса о возврате долга знакомому по его просьбе.

Четырнадцатого октября мужчина вместе с 26-летней подругой встретился с должником у одного из супермаркетов по улице Уборевича. Договориться не удалось – тогда пара затолкала должника в автомобиль, забрала мобильный телефон и высказывала угрозы причинения телесных повреждений.

Затем должника привезли в гараж, принадлежащий девушке. Потерпевшего хотели затащить в подвал гаража, но мужчина сопротивлялся, поэтому ничего не вышло.