Маршрутка попала в аварию в Украине: пострадали восемь белорусов, двое из них в реанимации

Новости Украины. В Украине восемь наших соотечественников пострадали в аварии, которая произошла в Николаевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое из них – в реанимации.

ДТП случилось утром 4 октября возле Кривого Озера. Эта дорога для уже печально известна. Летом 2018 года практически на том же месте, что и сейчас, в аварии погибли пять белорусов (подробнее о том страшном ДТП читайте здесь).

Об обстоятельствах нынешнего происшествия информации пока крайне мало. Известно, что маршрутка врезалась в кран. Ситуацию уточняет посольство Беларуси в Украине.