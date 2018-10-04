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Маршрутка попала в аварию в Украине: пострадали восемь белорусов, двое из них в реанимации

04 октября 2018 08:55
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Новости Украины. В Украине восемь наших соотечественников пострадали в аварии, которая произошла в Николаевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое из них – в реанимации.

Маршрутка попала в аварию в Украине: пострадали восемь белорусов, двое из них в реанимации-1

ДТП случилось утром 4 октября возле Кривого Озера. Эта дорога для уже печально известна. Летом 2018 года практически на том же месте, что и сейчас, в аварии погибли пять белорусов (подробнее о том страшном ДТП читайте здесь).

Об обстоятельствах нынешнего происшествия информации пока крайне мало. Известно, что маршрутка врезалась в кран. Ситуацию уточняет посольство Беларуси в Украине.

Маршрутка попала в аварию в Украине: пострадали восемь белорусов, двое из них в реанимации-4

# Авария в Украине # происшествия # Фотофакт

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