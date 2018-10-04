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80-летняя женщина попала под трамвай в Минске

04 октября 2018 07:48
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Новости Беларуси. Женщина попала под трамвай в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось вечером третьего сентября. На улице Якуба Коласа в Минске 80-летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под трамвай.

Женщина не была обозначена световозвращающими элементами.

ДТП затруднило движение по улице Якуба Коласа.

Пожилая женщина с травмами была доставлена в медучреждение для осмотра.

В начале августа в столице трамвай сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Происшествие попало на видео (здесь подробнее).

# Авария в Минске # происшествия

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