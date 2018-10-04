80-летняя женщина попала под трамвай в Минске

Новости Беларуси. Женщина попала под трамвай в Минске.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось вечером третьего сентября. На улице Якуба Коласа в Минске 80-летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под трамвай.
Женщина не была обозначена световозвращающими элементами.
ДТП затруднило движение по улице Якуба Коласа.
Пожилая женщина с травмами была доставлена в медучреждение для осмотра.
В начале августа в столице трамвай сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Происшествие попало на видео (здесь подробнее).